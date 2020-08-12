Вандалы начали расписывать отремонтированный подземный переход

Отремонтированный этим летом подземный пешеходный тоннель под железной дорогой в створе улицы Максима Горького в Петрозаводске не дает покоя вандалам. Сначала подростки разбили установленные там камеры видеонаблюдения. Теперь на стенах перехода появились надписи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы, Городской комбинат благоустройства направил работников, которые были вынуждены стирать сомнительное творчество со стен тоннеля.

Комбинат ведет и другие работы по поддержанию чистоты в городе. Так, его сотрудники выкашивают траву на газонах, пропалывают клумбы, убирают мусор, подметают дорожки и лестничные спуски. В данный момент основные работы развернулись на Перевалке, Кукковке, Октябрьском и Ключевой.

В мэрии напомнили, что пожаловаться на плохую уборку города можно на круглосуточный телефон ЕДДС - 051.