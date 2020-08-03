Хулиганы повредили камеры видеонаблюдения в подземном переходе

Петрозаводск постепенно благоустраивают, однако, вероятно, не всем в городе наведение чистоты и красоты приходится по душе. Не так давно хулиганы повредили питьевой фонтан в сквере на набережной Варкауса.

А теперь перед юными хулиганами не устояли камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк», которые были установлены в недавно отремонтированном подземном переходе между улицами Фурманова и Горького. Напомним, четыре онлайн-камеры заработали в тоннеле 7 июля.

Днем 1 августа четверо злоумышленников совершили «акт вандализма», сообщается в группе «Ситилинка». Молодые люди вырвали две камеры из четырех. Поиском подозреваемых занялась полиция. Между тем в соцсети опубликовано видео, на котором запечатлены подозреваемые молодые люди.

Специалисты компании попытаются восстановить систему видеонаблюдения в переходе в кратчайшее время.