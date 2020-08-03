03 августа 2020, 18:11
Происшествия

Жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы за убийство

Застолье друзей в Вяртсиля завершилось кровавой разборкой

В Сортавальском районе будут судить 48-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.

Как предполагают в карельском Следкоме, в ноябре прошлого года обвиняемый выпивал у знакомого в поселке Вяртсиля.

Мужчины поссорились. В итоге обвиняемый с ножом напал на хозяина квартиры. От полученных множественных телесных повреждений потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся, но его задержали и арестовали.

Обсудить
просмотр
172239
Метки: 
нож
Убийство
ранения
Вяртсиля
новости Карелии
обвинение
застолье
Следком по РК