В Сегеже проводится фотоконкурс, приуроченный к 100-летию Карелии

Стартовал фотоконкурс «Природа Сегежи», посвященный 100-летию республики Карелия.

Конкурс организован лесопромышленным холдингом Segezha Group при поддержке министерства культуры республики Карелия с целью привлечь внимание сегежан к природе и архитектуре родного города и напомнить о необходимости бережного отношения к нему.

Организаторы надеются, что конкурс послужит стимулом к реализации творческого потенциала жителей Сегежи.

Работы участников принимаются с 10 августа по 1 сентября. В сентябре будут подведены итоги и определены победители. В октябре состоится торжественная церемония награждения.

Участником фотоконкурса может стать каждый сегежанин - как профессиональный фотограф, так и фотолюбитель в возрасте от 14 лет. При этом для большей объективности работы жюри конкурс разделен на две категории: «Профессионал» и «Любитель».

Работы в каждой из категорий будут рассматриваться в трех номинациях:

• «Животный мир» - фото птиц, диких животных;

• «Природа родного края» - фотографии природы;

• «Архитектурная съемка» - фотографии зданий, промышленных объектов, фонтанов, памятников архитектуры.

Отдельная номинация «Приз зрительских симпатий» - для фаворита подписчиков официальной группы конкурса в «ВК».

Участник может принять участие в нескольких номинациях. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором. Допускается использование графических редакторов – в разумных пределах, исключительно для акцентирования авторского замысла. Места съемки ограничиваются пределами г. Сегежа.

Всех победителей ждут денежные призы: вознаграждение фотолюбителей составит 20 000 рублей, профессиональных фотографов - 30 000 рублей. Автор фотографии, набравшей набольшее количество «лайков» в «ВК», получит 25 000 рублей. Организатор конкурса оставляет за собой право, в определенных случаях, заменить денежное вознаграждение на приз, эквивалентный по сумме.

Более подробная информация - в положении о фотоконкурсе на ресурсе.