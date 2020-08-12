В Сегеже проводится фотоконкурс, приуроченный к 100-летию Карелии
Стартовал фотоконкурс «Природа Сегежи», посвященный 100-летию республики Карелия.
Конкурс организован лесопромышленным холдингом Segezha Group при поддержке министерства культуры республики Карелия с целью привлечь внимание сегежан к природе и архитектуре родного города и напомнить о необходимости бережного отношения к нему.
Организаторы надеются, что конкурс послужит стимулом к реализации творческого потенциала жителей Сегежи.
Работы участников принимаются с 10 августа по 1 сентября. В сентябре будут подведены итоги и определены победители. В октябре состоится торжественная церемония награждения.
Участником фотоконкурса может стать каждый сегежанин - как профессиональный фотограф, так и фотолюбитель в возрасте от 14 лет. При этом для большей объективности работы жюри конкурс разделен на две категории: «Профессионал» и «Любитель».
Работы в каждой из категорий будут рассматриваться в трех номинациях:
• «Животный мир» - фото птиц, диких животных;
• «Природа родного края» - фотографии природы;
• «Архитектурная съемка» - фотографии зданий, промышленных объектов, фонтанов, памятников архитектуры.
Отдельная номинация «Приз зрительских симпатий» - для фаворита подписчиков официальной группы конкурса в «ВК».
Участник может принять участие в нескольких номинациях. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором. Допускается использование графических редакторов – в разумных пределах, исключительно для акцентирования авторского замысла. Места съемки ограничиваются пределами г. Сегежа.
Всех победителей ждут денежные призы: вознаграждение фотолюбителей составит 20 000 рублей, профессиональных фотографов - 30 000 рублей. Автор фотографии, набравшей набольшее количество «лайков» в «ВК», получит 25 000 рублей. Организатор конкурса оставляет за собой право, в определенных случаях, заменить денежное вознаграждение на приз, эквивалентный по сумме.
Более подробная информация - в положении о фотоконкурсе на ресурсе.