Заслуженный тренер России по биатлону скончался в Петрозаводске

Вчера не стало известного в Карелии и за ее пределами тренера по биатлону Сергея Богданова. Он тренировал спортсменов на территории центра «Курган».

«Сергей Иванович родился в 1949 году в Ленинградской области. После учебы в Карельском педагогическом институте остался работать тренером в Петрозаводске. Одновременно был тренером и действующим спортсменом, входил в состав сборной команды Карелии. Воспитал не один десяток мастеров спорта»,

- сообщается на сайте «Петрозаводск спортивный».

Воспитанниками Сергея Богданова были президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, чемпион мира Петр Милорадов, победитель Первенства мира Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель ЭКМ Олег Завьялов, член сборной ДОСААФ СССР Валентина Шкурбало, чемпион России в командной гонке Алексей Кондратьев, сообщает интернет-ресурс.

Фото: «Петрозаводск спортивный»