В Карелии собирают деньги на икону для часовни в Войнице

Жители деревни Войница в Калевальском районе организовали сбор пожертвований на написание иконы мучеников Маккавеев для местной часовни. Всего требуется собрать 50 тысяч рублей. Информация о сборе средств была опубликована в паблике «Северные Берега».

Старый образ в храме был сделан на бумаге и пришел в негодность. С предложением заказать новую икону в августе 2019 года выступил батюшка Евгений Коренев.

«Прихожане часовни решили заказать икону в иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Ее размер составит 30х40 см, она будет оформлена в дубовый киот со стеклом, который надежно защитит от влажности»,

- говорится в сообщении группы. Уточняется, что средства собрать нужно до 31 марта, чтобы на ежегодном летнем престольном празднике деревни, можно было освятить новую икону.

Ранее жители республики уже собирали деньги для деревенской часовни. Тогда средства требовались на отлив и установку колоколов.

Фото: vk.com