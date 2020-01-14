Жительницы Карелии делятся историями любви с заключенными

Самым громким уголовным процессом прошлого года можно назвать дело Антона Ипатова, которого в прессе окрестили «петрозаводским маньяком». Напомним, молодой петрозаводчанин убил двух девушек из хулиганских побуждений, за что в декабре 2019 года его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Вся Карелия переживала эту трагедию и сочувствовала родителям, потерявших дочерей. Но нашлись и те, кто пожалел убийцу. Например, бывшая девушка Ипатова на одном из судебных заседаний заявила, что возобновила с ним отношения.

Кому-то такое решение покажется дикостью. Но жизнь порой ставит перед выбором: поддерживать отношения с человеком, который попал за решетку, или забыть о нем? Если это муж и отец семейства, его ждут. А если молодой человек? Или отец ребенка, но не муж?

«Ждули» – так называют женщин, ждущих или знакомящихся с заключенными. Порталу «Петрозаводск говорит» удалось поговорить с несколькими из них. Каждая ждала любимого и верила в лучшее, но у всех истории сложились по-разному. «Можно ли создать семью с бывшим заключенным?» – такой вопрос мы задали каждой из собеседниц.

«Создать можно. Но будет ли этот союз счастливым, зависит от каждого конкретного человека»,

– считает Евгения (Имена всех героинь изменены по их просьбе. – Авт.).

Женя познакомилась с молодым человеком семь лет назад. Начали общаться, встречаться. Через полгода наступила беременность, будущие родители были счастливы. Но внезапно выяснилось, что девушка не была в курсе всех дел возлюбленного. Когда начался второй триместр беременности, молодого человека «закрыли» по статье, связанной с наркотиками.

Женя продолжает:

«Суд длился больше года. За это время у нас родился ребенок. Скажу про себя, что до этой ситуации всегда была противником людей, которые оступились. Но любовь – такая штука… Бросить любимого в трудной жизненной ситуации я не могла, всегда поддерживала его. Ездила к нему постоянно, но только на короткие свидания, поскольку мы не были расписаны.

Прошло 3,5 года. Настал день Х, которого мы ждали очень сильно, о котором мечтали каждый день. В тот день поехала за ним за 400 км. Состояние это описать трудно: и радость, и страх. Встреча прошла хорошо, мы не могли налюбоваться друг на друга. Волновались, как пройдет знакомство с ребенком, которому было почти три. Но все прошло на ура, и через пару недель он уже называл его папой.

Первые полгода все было идеально, как в сказке. Но потом появились друзья из тех мест, где он отбывал наказание, – у которых не было семьи. И потихоньку начались гулянки, ругань и недопонимание. И мне снова пришлось страдать, около трех лет. К счастью для меня, человек понял, что семья – самое главное, что у нас есть в жизни. И сейчас эти друзья отошли на задний план. Возможно, люди и не меняются, но с годами начинают расставлять приоритеты».

Молодой человек Александры, еще одной нашей героини, расставил приоритеты не в ее пользу. Впрочем, сейчас девушка рада, что все сложилось именно так. Она встретила другого мужчину, вышла замуж, родила двоих детей и очень счастлива. Прошлые отношения вспоминаются, как сон:

«Это было так давно! Я была совсем юная, верила в несуществующую любовь, и на все закрывала глаза! Мне было 18 лет, ему 20. Мы познакомились, когда он вернулся с зоны. Сам мне рассказал, что сидел за изнасилование, но я не верила. А через два месяца он снова сел, а я стала ждать».

По словам девушки, люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, – очень хорошие психологи. И говорят красиво, и стихи пишут, и портреты рисуют. Девушки и женщины, которые ждут их на свободе, любят искренне, заботятся и верят, что вместе они преодолеют это испытание, человек вернется и у них будет обычная жизнь, как у всех.

«Но в моем случае человек не исправился. Он до сих пор сидит, уже в пятый раз. До изнасилования была кража, после – тоже, потом еще что-то. Вместе с тем бывает так, что люди отсидят один срок и все осознают – и за решетку больше не возвращаются»,

– говорит Саша.

Своей историей поделилась и Таисия:

«Это случилось, когда мне было 15, а ему 17 лет. Первая любовь… Два года мы встречались, а потом его призвали в армию. На один год. Но это для нас было невыносимо долго. И мой любимый просто сбежал в самоволку из армии, ко мне. Его, конечно, поймали и дали три года дисциплинарного батальона. Так мне пришлось его ждать не один год, а 3,5 года».

Тася ездила к любимому каждые полгода. Чаще не было возможности – она училась. Добираться было очень сложно: транспорт не ходил, приходилось топать с сумками пешком до части пять километров.

«Но я никогда не сомневалась, что делаю что-то не так. Я не представляла дальнейшую жизнь без него»,

– признается Таисия.



И действительно: любимого она дождалась, они поженились и вместе уже 30 лет, воспитывают двоих сыновей.

Истории героинь, которыми они поделились с нашим порталом, в большинстве случились давно. Скорее всего, поэтому девушки и согласились рассказать об этом. Сейчас, в век интернета, существует множество сообществ в социальных сетях, объединяющих ждущих девушек. Тем не менее, ни в одном из них желающих общаться с журналистом не нашлось, даже на условиях анонимности.

Для ждущих девушек такие группы – это огромная моральная поддержка: можно поговорить с подругой по несчастью, посоветоваться. Сообщества помогают не чувствовать себя одинокой. Друзья, знакомые и даже родственники могут не понять девушку, решившую ждать молодого человека из мест лишения свободы, и отвернуться от нее, а в виртуальном мире всегда найдется подруга по несчастью.

Вот одна из историй, опубликованных в группе «Типичная ждущая девушка ЗК» (где 12 тысяч подписчиков):

«Всем привет) я писала сюда начале года) Освободился мой в марте по актировке из Карелии. Думала, остепенится, пойдет работать, не тут-то было. Все лето в тубонаре пролечился. И потом приобрел машину. Откуда деньги, не говорит... Я так и поняла, что черные... Снова начал по той же схеме. Прав никогда не было, гонял на протяжении трех месяцев. Сейчас находится в реанимации после аварии. Свои слова он так и не сдержал. Мужчины, берегите своих девушек, которые ждут вас... И держите слова свои по поводу исправления».

Так можно ли создать семью с бывшим заключенным? Есть люди, которые пытаются это сделать. По данным карельского УФСИН, в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия в 2019 году заключено 33 брачных союза (23 – в исправительных колониях, 10 – в следственных изоляторах).

Церемонии бракосочетания проходят в помещениях для проведения краткосрочных или длительных свиданий, а также в помещениях для встреч с адвокатом. На мероприятии присутствуют жених и невеста (под контролем сотрудников), также могут быть приглашены близкие родственники. Регистрацию проводит сотрудник ЗАГСа. Ограничений по уголовным статьям для вступления в брак российским законодательством не предусмотрено.

Всего в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия содержатся около 2800 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 2019 году все бракосочетания заключены с мужчинами, находящимися в местах лишения свободы (желающих связать себя узами брака с заключенными-женщинами не нашлось).

…По большому счету, любовь всех нас делает своими пленниками. Будь то любовь к заключенному или любому другому мужчине. А стоит ли пытаться бороться с этим чувством или не стоит, каждый волен решать для себя сам.

Комментарий специалиста

Светлана Воронина, психолог:

– Реально ли построить семью с бывшим заключенным? Я думаю, да, но надо понимать, что не с каждым. Заключенные, как и все мы, очень разные. Среди них есть люди, которые готовы изменить жизнь и научиться нести ответственность за свои поступки. А есть те, кто глубоко травмирован, и им сложно адаптироваться в «свободной» жизни.

На переписку с заключенными женщин толкают разные причины. Чаще всего – одиночество, а также желание «спасти» мужчину, помочь ему исправиться, стать лучше. Молодые девушки могут начать общаться с заключенными в поисках острых ощущений или просто из любопытства.

Многие из них испытывают трудности с поиском партнера, чувствуют нереализованность в семейной жизни, а переписка с заключенным создает ощущение благополучия в отношениях. Таким образом, два человека могут давать друг другу то, что каждому необходимо в тот момент. Заключенный получает поддержку и ощущение, что на свободе есть кто-то, кто его ждет и кому он нужен, а женщина чувствует, что она нужна. Но не факт, что такие отношения выльются во что-то большее.

Тюрьма – это место, где любому человеку плохо. После выхода на свободу бывшему заключенному необходима серьезная адаптация к социуму, к реалиям свободы. Ведь в тюрьме все равны – лишены свободы. А на воле эти люди становятся изгоями. Их сторонятся, вычеркивают из жизни, и с этим сложно справляться. Но мне известны примеры, когда заключенный, вышедший из тюрьмы, остался человеком и устроил свою жизнь.