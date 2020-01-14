Олег Меньшиков рассказал, почему у него нет детей

Актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Олег Меньшиков в интервью журналу Psychologies высказался об отсутствии у наследников.

По словам 59-летнего артиста, он вместе с 36-летней супругой Анастасией Черновой хотели детей.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла»,

- сказал Меньшиков.

Артист добавил, что другие способы завести ребенка они с женой не рассматривали, решив для себя, что «Бог не дал». В следующем году супруги отметят хрустальную свадьбу – 15 лет.

Меньшиков известен ролями в кино «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Восток–Запад», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Гоголь» и другие. Его супруга по образованию актриса, но работает фитнес-тренером по пилатесу.

Фото: iz.ru