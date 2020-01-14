Названы массовые профессии в России с достойной зарплатой

Сервис «Авито работа» выяснил, какие массовые специальности в России являются самыми высокооплачиваемыми. Средняя зарплата по всем массовым профессиям в нашей стране по итогам прошлого года составила 37,8 тысячи рублей, что на 6% больше аналогичного показателя в 2018 году.

Так, оказалось, что самую высокую зарплату в этом сегменте платили строителям. В среднем месячная зарплата работяг составляет 49,8 тысячи рублей. На втором месте по размеру средних зарплат также попали такие сферы, как фитнес-индустрия (47,7 тысячи рублей) и автомобильный бизнес (46,1 тысячи), пишет «Лента.ру».

Самые низкие заработки, по данным аналитиков, оказались у работников из бухгалтерии и финансов (29,9 тысячи), в сферах административной работы (29,6 тысячи) и образования (26,2 тысячи).