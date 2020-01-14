Авиационные полигоны в Карелии задействуют на учениях летчиков

Летчики многофункциональных истребителей Су-35С, поступивших на вооружение авиаполка ЗВО, проведут учения в Тверской области. Мероприятия пройдут с 4 по 6 февраля. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Экипажи Су-35 совершат вывод из-под удара условного противника, выполнят перелет с аэродрома постоянного базирования на запасной, отработают противодействие средствами радиоэлектронной борьбы и системам противовоздушной обороны С-400, поразят наземные цели.

Для проведения учений будут задействованы три военных аэродрома в Воронежской, Курской и Тверской областях, а также военные авиационные полигоны в Карелии.