14 января 2020, 20:04
Авиационные полигоны в Карелии задействуют на учениях летчиков
Истребителе Су-35С будут выполнять стратегические задачи в ходе учений с 4 по 6 февраля
Летчики многофункциональных истребителей Су-35С, поступивших на вооружение авиаполка ЗВО, проведут учения в Тверской области. Мероприятия пройдут с 4 по 6 февраля. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Экипажи Су-35 совершат вывод из-под удара условного противника, выполнят перелет с аэродрома постоянного базирования на запасной, отработают противодействие средствами радиоэлектронной борьбы и системам противовоздушной обороны С-400, поразят наземные цели.
Для проведения учений будут задействованы три военных аэродрома в Воронежской, Курской и Тверской областях, а также военные авиационные полигоны в Карелии.