Названа дата появления музея петроглифов Карелии

Историко-археологический природный музей петроглифов расположится в Беломорском и Пудожском районах. Создание музея как административной единицы планируется к 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Музей станет региональным и объединит два значимых центра петроглифов в едином музейном комплексе. Будут созданы защитные павильоны, гостевые дома и входные зоны для посетителей, экотропы и беседки. Предполагается, что новое учреждение культуры возникнет на базе муниципального музея «Беломорские петроглифы».

Сейчас ведется второй этап строительства защитного павильона над комплексом петроглифов в Беломорском районе (Залавруга), завершить его строительство планируется летом 2020 года. Вторым объектом музея станут скопления Онежских петроглифов на территории заказника «Муромский» в Пудожском районе.

Фото: пресс-служба правительства РК