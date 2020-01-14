Более полусотни человек осуждены в Карелии за экстремизм

По итогам 2019 года судами Карелии и комиссиями по делам несовершеннолетних администраций районов республики вынесено 54 постановления в отношении 52 жителей о привлечении к административной ответственности за "экстремизм" по тем или иным пунктам статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает паблик «Скажи экстремизму – нет».



По ст. 20.3. КоАП РФ привлечено к ответственности 39 жителей Республики Карелия, средняя сумма штрафа - 1000 рублей.



По ст. 20.29 КоАП РФ привлечено к ответственности 8 жителей Республики Карелия, средняя сумма штрафа -1000 рублей.



По ст 20.3.1 КоАП РФ привлечено к ответственности 7 жителей Республики Карелия, сумма штрафа от 5000 до 10000 рублей, одному из лиц было назначено наказание в виде 24 часов обязательных работ.



Самое большое число осужденных в Петрозаводске – 18 человек. Кроме того, привлечены к ответственности восемь человек из Костомукши, шесть человек из Медвежьегорского района, по пять из Сортавальского и Сегежского районов. Также в поле зрения органов попали от одного до двух человек из Кондопожского, Пряжинского, Кемского, Питкярантского, Калевальского, Лоухского и Суоярвского районов.