В соцсети «Вконтакте» произошел технический сбой

Сегодня, 14 января, во второй половине дня, а особенно ближе к 17 часам пользователи самой популярной в России соцсети «Вконтакте» стали испытывать трудности в коммуникации сети.

Пользователи жалуются на то, что исчезли аватары и имена аккаунтов, недоступна лента новостей, сообщения не отправляются или отправляются с опозданием.

По сообщениям СМИ, проблема наблюдается у пользователей по всей стране.

Официальной информации от руководства соцсети о причинах технического сбоя и сроках исправления ситуации пока нет.