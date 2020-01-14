Врачи посоветовали отказаться от ватрушек в пользу санок

Жителей России предостерегли от любимой детской забавы - катания на ватрушках. Тем, кто хочет провести выходные активно, заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Александр Брянцев посоветовал выбрать санки и ледянки.

«Ватрушки или тюбинг - очень опасное развлечение. В силу того, что управление тюбингом невозможно - нельзя свернуть, затормозить, - дети врезаются в преграды: в деревья, в других детей и так далее. При таких столкновениях ребенок получает серьезные сочетанные травмы с ведущим повреждением головы. Тяжелые черепно-мозговые травмы в свою очередь могут привести к инвалидности и даже смерти»,

- рассказал врач корреспонденту агентства новостей «Москва».

По словам Брянцева, сообщество детских врачей ежегодно обращается ко всем родителям с настоятельным призывом выбирать безопасные трассы для катания детей на тюбинге, а лучше - вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу гораздо более маневренных санок или ледянок.