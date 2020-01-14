Карельский журналист заподозрил бизнесмена в подделке документов

В Арбитражном суде республики прошло второе заседание по делу о клевете - предприниматель Олег Овечкин, занимающийся утилизацией медотходов, подал иск против редактора "Черники" Алексея Владимирова. Бизнесмен утверждает, что журналист в своих публикациях оболгал его фирму "Экофон". В ответ Владимиров потребовал возбудить против Овечкина уголовное дело о фальсификации документов. Свое ходатайство он подкрепил доказательствами.

В начале декабря прошлого года Олег Овечкин получил два с половиной года "условно" за незаконную утилизацию опасных медицинских отходов. Бизнесмена наказали за то, что он успел натворить в 2017 году. По словам Алексея Владимирова, в 2018-2019 годах он также активно занимался утилизацией, дератизацией и дезинсекцией - на этом рынке он является одним из ключевых игроков. При этом журналисты выяснили одну любопытную деталь: для того, чтобы получить многомиллионные госконтракты, у подрядчика должна быть лицензия, а для получения лицензии необходим документ о специальном медобразованнии. Как утверждает Владимиров, Овечкин предъявлял диплом старого образца, полученный в 2008 году в одном из медицинских колледжей Санкт-Петербурга. Однако руководство колледжа сообщает, что никакого диплома старого образца Овечкину в 2008 году не выдавали. Более того - с 2006 года колледж выдает документы нового образца.

Фото: Алексей Владимиров/Черника

Алексей Владимиров подозревает, что предприниматель, требующий с него миллион рублей, несколько лет получал государственные контракты по фальшивым документам. А это уже уголовка. Свое ходатайство журналист предъявил судье.

Полагаем, что в данных действиях Овечкина О.С. усматриваются признаки ст.303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков",

- говорится в документе.