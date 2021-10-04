Злоумышленник в подъезде Кондопоги вырвал у пенсионерки кошелек

Пенсионерка в Кондопоге сообщила в полицию, что вечером в подъезде неизвестный отнял у нее кошелек с деньгами. Злоумышленника нашли по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

На место ЧП выехала опергруппа, членам которой 83-летняя женщина описала детали ограбления. Пенсионерка шла из магазина, около подъезда стоял незнакомый человек.

Он вместе с ней зашел внутрь, сказав, что идет к знакомому. Потом сел вместе с женщиной в лифт. Выйдя на одном с пенсионеркой этаже, мужчина стал вырывать у нее сумку из рук. Потом схватил лежавший сверху кошелек и сбежал.

Потерпевшая лишилась 2 200 рублей. Она назвала полицейским примету грабителя – кепку на голове. Через пару часов мужчину нашли. Это 37-летний ранее судимый кондопожанин. Похищенные деньги он потратил на покупку алкоголя. // Фото: fb.ru