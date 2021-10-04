Покалечившему двух женщин на снегоходе юноше дали условный срок

Юного медвежьегорца, причинившего тяжкий вред здоровью двух женщин, приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание суд назначил условно, пояснили в прокуратуре Карелии.

Трагедия произошла в январе прошлого года. В один из вечеров 19-летний житель Медвежьегорского района ехал на снегоходе к озеру Михеевское.

Было уже темно, когда в поселке Огорелыши молодой человек сбил двух женщин. Обе тяжело пострадали, а виновник ДТП не оказал им помощь, скрывшись с места аварии.

Его нашли и возбудили уголовное дело. Суд приговорил юношу к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Осужденный должен заплатить в качестве компенсации морального ущерба миллион рублей. // Фото: freddebackman/Pixabay