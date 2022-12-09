Жителям Карелии рассказали, что платить налоги станет проще

В рамках проекта «ЦУР объясняет» на вопросы жителей республики о налоговых платежах ответили руководитель управления карельской налоговой службы Инна Кравченко и начальник отдела государственных услуг Татьяна Сазонова.



Срок оплаты имущественных налогов граждан истек 1 декабря. По словам руководителя налоговой службы, 81% налогоплательщиков не имеют задолженностей. Но что делать тем, кто не успел или не смог оплатить все вовремя?



Вы можете запросить уведомление с сайта ФНС и ведомство пришлет квитанции. Кроме того, вы можете лично прийти в налоговый орган, и мы точно также дадим вам квитанции об уплате. Вы можете зайти в личный кабинет физического лица, кликнуть и оплатить задолженность. Ну или направить заявление по почте. Мы получим заявление и отправим вам в ответ квитанции,

- рассказала руководитель ФНС по республике Карелия Инна Кравченко.



Одной из ключевых тем эфира стало введение с 1 января 2023 года упрощенного способа уплаты налогов – единого налогового счета. Через него физлица, организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы.



Будет всего два реквизита, которые он должен указать. Это ИНН и сумма платежа. Это единый налоговый платеж, который переведет деньги на его налоговый счет. Дальше с этого единого счета будет распределение по налоговым обязательствам. Вначале будет погашаться сумма и недоимки с наиболее ранним сроком уплаты. После того, как все недоимки погасились, дальше будут гаситься текущие платежи. Когда средства перешли на текущие платежи, то идет уже оплата пени, проценты, штрафы, если таковые есть у налогоплательщика,

- рассказала начальник отдела оказания государственных услуг Татьяна Сазонова.



Руководитель карельскогоУФНС Инна Кравченко и начальник отдела оказания государственных услуг Татьяна Сазонова во время прямого эфира ответили на вопросы жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.



Полностью эфир можно посмотреть здесь.



«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.



Фото: https://vk.com/gov_karelia_ru