Максим Антипов ответит на вопросы жителей Медвежьегорского района

В рамках проекта «ЦУР Объясняем» в понедельник, 12 декабря, в прямом эфире на вопросы жителей о том, как реализуется программа по переселению граждан из аварийного фонда, проходит работа по модернизации системы водоснабжения и планах на следующий год по развитию Медвежьегорского района ответит Глава муниципалитета Максим Антипов.



Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» .



Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках» , а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.



«ЦУР Объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.



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