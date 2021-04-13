Жителям Карелии предлагают сдать оружие и взрывчатку за деньги

В настоящий момент в Карелии проводится профилактическая операция «Оружие», сообщает региональная антитеррористическая комиссия.

Цель акции заключается предупреждении незаконного оборота оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Жителям Карелии предлагается сдавать все вышеуказанное и получать за это деньги.

Размеры вознаграждений, устанавливаемые за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов:

за боевое автоматическое оружие - до 15 000 рублей за единицу;

за огнестрельное оружие с нарезным стволом - до 10 000 рублей за единицу;

за огнестрельное гладкоствольное оружие - до 5 000 рублей за единицу;

за газовое, огнестрельное бесствольное и огнестрельное оружие ограниченного поражения - до 500 рублей за единицу;

за взрывчатые вещества - до 100 рублей за 100 граммов;

за гранаты, мины, снаряды, авиабомбы - до 500 рублей за штуку;

за средства взрывания - до 50 рублей за единицу;

за патроны к огнестрельному оружию - до 10 рублей за штуку.

Оружие необходимо сдавать в ближайший отдел полиции. При обнаружении боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ трогать их категорически нельзя, об обнаружении таких предметов необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

По вопросам выплаты вознаграждения за добровольно сданное оружие необходимо обращаться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Карелии.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождается от уголовной ответственности.

Операция продлится до 31 октября 2021 года.

Фото с сайта sun9-63.userapi.com