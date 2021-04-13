С улиц Петрозаводска убирают мусор и смет

Общественные территории Петрозаводска приводят в порядок после схода снега. Сотрудники Городского комбината благоустройства убирают мусор и смет с объектов пешеходной инфраструктуры в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На этой неделе сотрудники комбината очищают от мусора и смета парки Ямка, Мира, Лососинский, Лес Победы, скверы Кукковский петух, Кленовый, Беличий остров, а также Березовую аллею. Пешеходные дорожки после схода снега убирают в Губернаторском саду, на Студенческом бульваре, в скверах Машезерском, Бородинском, Центральном, Мерецкова, Андропова, Сенькина, Элиаса Леннрота, на аллеях Дружбы и 300-летия Петрозаводска. Кроме того, подрядчик приводит в порядок газоны на площади Гагарина, у Вечного огня, на Советской площади.

В мэрии напомнили, что на плохую уборку Петрозаводска горожане могут жаловаться в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации города