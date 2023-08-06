Жителям Карелии подсказали, как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшаться самочувствие. Негативное влияние магнитных бурь ощущают те, кто страдает сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. У многих начинает скакать давление, чувствуется упадок сил, болит голова, возникают проблемы со сном и в целом портится настроение.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков дал несколько советов, как пережить период бурь.

«Важно не переутомляться, ограничить физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, хорошо высыпаться и придерживаться здорового питания»,

- советует министр. Не стоит забывать принимать выписанные врачом препараты, чтобы не допустить обострения хронического заболевания.

Магнитная буря обрушилась на Землю утром в субботу. При этом геомагнитные возмущения еще ожидаются днем 8 августа, а следующая буря может возникнуть 28-29 августа. // фото unsplash.com/Gadiel Lazcano