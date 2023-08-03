Магнитная буря разыграется на Земле в субботу

Возмущения магнитосферы могут перерасти в настоящую бурю. Утро субботы может начаться с геомагнитного шторма. Это следует из прогноза специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Всплеск геомагнитной активности может начаться в ночь на 5 августа, а сама буря разыграться около шести часов утра. Предстоящая буря будет не сильной, по шкале до пяти ее уровень составит G1 – что считается слабым.

К полудню она совсем стихнет. Согласно расчетам специалистов, вероятность магнитной бури 5 августа составляет 30%. Следующий всплеск может произойти ближе к концу месяца.