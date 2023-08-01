Умер самый старый человек в мире

В Бразилии умер самый старый человек на планете. Ему было 127 лет, пишет газета «Известия».

Бразилец родился 4 августа 1895 года, следует из записи в местном ЗАГСе. В последний месяц мужчина был прикован к постели из-за болезни. Он не дожил несколько дней до 128-летия.

Мужчина занимался животноводством, до 2019 года он ездил верхом. Официально бразилец не являлся старейшим обитателем на планете, так как не регистрировал свой рекорд. Сейчас самым пожилым человеком планеты считается испанка Мария Браньяс Морера, которой 115 лет. // фото Parth Natani/unsplash/com