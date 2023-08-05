Стоматолог назвала симптом во рту, который должен насторожить

На проблемы со здоровьем могут указывать кровоточивость десен, незаживающие язвы и неприятный запах.

Язвы могут указывать как на разрушительные процессы в зубе, так и на сахарный диабет или онкологию. Такое мнение в беседе с «Газета.Ru» высказала врач-стоматолог Луиза Автандилян. Язвы, ранки или пятна могут появиться на слизистой - на внутренней поверхности щеки, небе, языке. В этом случае человеку нужно обратиться за консультацией к специалисту.

Острая зубная боль, которая может быстро пройти, может указывать на кариес, стоит показаться стоматологу. Кровоточивость десен могут указывать на неправильный уход, либо периодонтит или пародонтит. Неприятный запах указывает на заболевание зубов и десен или наличие общих проблем в организме, а повышенная чувствительность зубов - на истончение эмали. // фото unsplash.com/ Kamal Hoseinianzade