Названо эффективное упражнение для борьбы с гипертонией

Популярный теледоктор Александр Мясников изменил свое отношение к планке. До последнего времени он считал упражнение скучным и бессмысленным, но по факту оказалось не так. Об этом теледоктор написал в своем телеграм-канале со ссылкой на статью в британском журнале о спортивной медицине.

По словам Мясникова, изометрические упражнения - лучшие из всех для предотвращения и лечения гипертонии начальной стадии.

Полезны разные виды планок - сидя у стены, стойка на руках, боковые. Эти упражнения показали наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией. // фото unsplash.com/Ayo Ogunseinde