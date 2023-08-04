Россиянам не советуют запивать жареное на углях мясо холодным

Шашлык не советуют запивать алкоголем или слишком холодными напитками. Такое мнение высказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газета.Ru».

Если запивать приготовленное на углях мясо холодным квасом, пивом, лимонадом, то может возникнуть спазм желчного протока. Жареное мясо достаточно тяжелые продукт, а алкоголь может усложнить процесс переваривания. Врач рекомендует воздержаться и от любых соков. В них содержится большое количества сахара, а сочетание с калорийным шашлыком может стать причиной набора веса.

По мнению Кашух, запивать шашлык будет безопаснее теплым морсом, компотом из сухофруктов или чаем. // фото freepik.com/Racool studio