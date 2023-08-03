Продукт молодости назвали россиянам

Для молодости и нормализации работы ЖКТ в рацион следует включить сливы. Такое мнение в беседе с Life высказала врач-диетолог Наталия Гридина.

В сливах много клетчатки, есть антиоксиданты, витамины В, С и А. Употребление слив улучшает память и благоприятно сказывается на работе печени. Но слива может быть не только полезна, о ее вреде также стоит помнить.

При склонности к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудочного сока и гастрите плодами лучше не злоупотреблять, иначе проблема может обостриться. Также стоит быть осторожными и людям с диабетом и избыточным весом. // фото unsplash.com/ Jakub Kapusnak