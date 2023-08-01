Ученые оценили пользу чайного гриба

Пользу чайного гриба оценили зарубежные ученые. В ходе исследования они пришли к заключению, что даже если употреблять напиток в течение четырех недель он способен снизить уровень глюкозы в крови у людей, страдающих диабетом второго типа.

Исследователи изучили состав ферментирующих микроорганизмов в чайном грибе, чтобы определить, какие из них могут быть наиболее активными. Результаты показали, что напиток в основном состоял из молочнокислых, уксуснокислых бактерий и разновидности дрожжей Dekkera, передает «Лента».

В планах ученых продолжит наблюдения, чтобы подтвердить эффективность чайного гриба в снижении уровня глюкозы и в профилактике и лечении диабета. // фото unsplash.com