Назван указывающий на онкологию симптом

Если после приема пищи, человек постоянно испытывает изжогу, это может указывать на рак пищевода.

Основными причинами развития этого типа онкологии могут быть курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая развивается при попадании кислого содержимого желудка в пищевод, сообщает «Доктор Питер». Ткани воспаляются и появляется изжога. Также к заболеванию могут привести лишний вес, горячие напитки и химический ожог.

На рак пищевода могут указывать похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвота, боли в груди или спине, проблемы со стулом. При тревожных симптомах лучше сразу обращаться к врачу. // фото freepik.com/jannoon028