Клещи продолжают заражать опасными инфекциями жителей Карелии

В Карелии эксперты подтвердили одиннадцать случаев клещевого боррелиоза и семнадцать случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у детей - один случай клещевого боррелиоза и три случая клещевого вирусного энцефалита. Такие данные привели в понедельник в Роспотребнадзоре.

По информации управления на 30 июля, с жалобами на клещей в Карелии обращались 1867 человек, из них детей - 461. За прошедшую неделю клещи укусили 58 человек, в том числе 15 детей. Клещи атаковали по всей республике.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 13084 человека, в том числе 4783 детей. // фото «Петрозаводск говорит»