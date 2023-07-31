Врач объяснил, почему болит в груди

У причин болей в груди есть несколько причин. Кардиолог советует внимательно относиться к сигналам своего организма. Ощущение боли в груди может быть следствием ишемической болезни сердца, воспалений или заболеваний клапанов.

По словам кардиолога Алексея Жито, боль может отдаваться в плечо, лопатку, шею, кисть, пальцы рук, левую половину головы. По словам специалиста, ишемическая болезнь сопровождается стенокардией (жгучей болью за грудиной).

«Стенокардия может быть вызвана нагрузками или стрессом. Она обычно проходит с отдыхом или после приема препаратов. Однако если ишемия продолжается долго, то это может привести к инфаркту миокарда»,

- цитирует врача «Доктор Питер».

Причинами развития воспалительных процессов в сердечной мышце могут быть инфекции, лекарства или системные заболевания. Для миокардита характерна боль в груди, в области сердца, человек страдает от ноющей или приступообразной боли. При вирусных инфекциях или системных повреждениях возникает перикардит - воспаление околосердечной сумки, которое может характеризоваться схожей симптоматикой.

Проблемы с сердечными клапанами могут возникать из-за плохого снабжения кислородом и питательными веществами, в результате чего перегрузка сердечной мышцы приводит к дискомфорту. // фото unsplash.com/Mehrpouya H