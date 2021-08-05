05 августа 2021, 17:53
Происшествия

Жителя Карелии осудили за убийство женщины в приюте для животных

Жертва нападавшего умерла от ножевых ранений, мужчина получил 9 лет и 4 месяца тюрьмы

В Сегеже осудили 40-летнего мужчину, который совершил убийство в помещении общественной организации, занимающейся помощью бездомным животным.

Преступление было совершено в декабре 2020 года. Между ним и его знакомой произошла ссора. По информации Следкома, мужчина с ножом напал на женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил убийцу к 9 годам 4 месяцам колонии строго режима. (фото Pexels.com mordovmedia.ru)

Обсудить
просмотр
191377
Метки: 
Сегежа
Следком
новости Карелии
нож
Убийство