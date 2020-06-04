Жителя Карелии будут судить за попытку сбыть амфетамин и гашиш

49-летнего пудожанина обвиняют в покушении на сбыт наркотика и психотропного вещества.

По сообщению прокуратуры, мужчина купил гашиш массой 29,944 грамма и амфетамин массой 46,738 грамма. Товар он расфасовал, чтобы затем сбыть. Однако в октябре прошлого года на его пути встали сотрудники полиции, которые помешали планам осуществиться. Наркотик и психотропное вещество были изъяты из незаконного оборота.

Точку в уголовном деле поставит Пудожский районный суд.