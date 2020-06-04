Мужчина совершил преступление под воздействием алкоголя

У работницы одного из продуктовых магазинов Петрозаводска пропал телефон стоимостью восемь тысяч рублей. Женщина была на смене одна. В отсутствие посетителей она отлучилась, а когда вернулась, от гаджета и след простыл.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, живущий неподалеку, сообщили в МВД. Мужчина признался, что украл под воздействием алкоголя. Похищенный телефон у него изъяли.

По факту кражи ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.