Жительницу Петрозаводска повторно судили за экстремизм в Интернете

Петрозаводский городской суд вынес приговор жительнице столицы Карелии, которую судили за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Ранее женщина уже была осуждена по этому же поводу.

По данным суда, в период с апреля по июнь 2018 года петрозаводчанка размещала в Сети изображения с текстами экстремистского характера, призывающими к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его национальной принадлежности. Материалы были доступны неограниченному кругу пользователей Интернета.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 года.