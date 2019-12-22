Жители Украины переселяются в Карелию активнее других иностранцев

Карелиястат опубликовал данные о показателях миграции в республике за январь-октябрь 2019 года. Информация опубликована в ежемесячном отчете о социально-экономическом положении Карелии.

За первые 10 месяцев года в республику на ПМЖ приехало 17857 человек, а уехало 17954 человека. Таким образом, миграционная убыль населения составила 97 человек.

Подавляющее большинство мигрантов переселялись в пределах России, но были и люди, которые отправились жить за границу или, наоборот, приехали в Карелию из-за рубежа.

Так, 310 наших соотечественников в этом году уехали на ПМЖ в Финляндию. Из Суоми в республику переселились 89 человек.

Активно переезжали в Карелию граждане Украины, за 10 месяцев к нам приехало 466 человек из этой страны. На втором месте Таджикистан - 133 прибывших.

Карелиястат также сообщал и о естественной убыли населения республики.