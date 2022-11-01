Жительницу Карелии обворовали на танцах

В полицию Кондопоги обратилась 41-летняя горожанка. Она рассказала о том, что ее обокрали в увеселительном заведении. Пропал кошелек и телефон стоимостью более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила заявительница, она отдыхала в клубе. К ней подсел незнакомый мужчина. Женщина отошла потанцевать, а затем, когда вернулась, не нашла своего имущества.

Под подозрение попал 50-летний мужчина, который ранее не имел проблем с законом. Он признался, что телефоном хотел пользоваться сам, а кошелек выбросил, потому что денег там не отыскал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com