Юный лихач в Прионежье врезался в автопоезд и покалечил пассажиров

Молодой петрозаводчанин нарушил ПДД и попал в аварию на трассе «Кола» в Прионежском районе. Его легковушка врезалась в грузовой автопоезд, сообщили в прокуратуре Карелии.

В результате здоровью трех пассажиров автомобиля был причинен тяжкий вред, они проходили длительное лечение. Двое из троих являлись несовершеннолетними, виновнику ДТП всего 20 лет.

Авария произошла в декабре прошлого года. Лихач грубо нарушил ПДД, обгоняя попутный автомобиль. Машину занесло, она столкнулась со встречным грузовым автопоездом.

Нарушителя признали виновным и ограничили его свободу на один год. Наказание предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. // Фото: pxhere.com