Жительница карельского села в гололедицу едет на работу на коньках

Пока жители карельских городов жалуются на гололедицу и коммунальные службы, закаленные обитатели сельской местности находят свои пути преодоления проблемы.

Жительница села Крошнозеро Пряжинского района разместила на своей страничке в соцсети характерное видео. Дорога находится в таком состоянии, что впору назвать ее «катком» не переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле.

«У природы нет плохой погоды!»

- говорит Алина Гапеева.

Поскольку идти по дороге невозможно, она едет на работу… на коньках. Это видео по праву может называться видео месяца!