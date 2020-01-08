Диетолог рассказал, как прийти в себя после праздников

Врач-диетолог Наталья Герасимова рассказала, как привести организм в форму после продолжительных новогодних застолий, сопровождающихся употреблением алкогольных напитков.

В первую очередь, специалист порекомендовала устроить разгрузочный день, в течение которого в пищу не будет употребляться мясо, рыба, колбаса, сыр и майонез. Она обратила внимание, что важно сделать акцент на свежие овощи. Кроме того, врач выступила с призывом сократить употребление соли.

Еще один важный шаг, который обозначила специалист, это употребление большого количества воды. Она отметила, что предпочтительнее всего будет выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия.

Кроме того, по словам Герасимовой, еще один способ вернуться в нормальное состояние после праздников – это занятия спортом и продолжительные прогулки на свежем воздухе. При этом важно не забывать и о соблюдении правильного режима сна.