В Москве новогодние елки принимают на переработку

В Москве начали принимать елки на переработку. Всего в городе открылось 379 пунктов, которые будут работать до конца февраля.

Адреса опубликованы на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды. В рамках акции примут все новогодние деревья без мишуры и других украшений — елки, сосны и пихты.

Их переработают в щепу, которую будут использовать в сельском хозяйстве, для благоустройства улиц и экологических троп, а также в вольерах для животных. Как отметили в ведомстве, попадая на свалки, деревья не могут вернуться в почву, так как там нет условий для естественного разложения.

«Елочный круговорот» проводят с 2016 года — тогда в городе работал только один пункт приема. Через два года число точек увеличили, и собрать удалось 7 тысяч деревьев. В 2019 году москвичи сдали в переработку уже 27 тысяч елей.