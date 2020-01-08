За год состояние самых богатых людей России увеличилось на 21 процент

Агенство Bloomberg составило рейтинг 500 богатейших людей мира. Агентство подсчитало, что самые богатые россияне заработали за год 51 миллиард долларов.

Например, Владимир Потанин, который занимает среди россиян первое место списка по состоянию, увеличил его на 8,54 миллиарда долларов (всего у него — 28,2 миллиарда). За ним следуют Леонид Михельсон и Вагит Алекперов ― их доходы выросли на 5,2 и 6,2 миллиарда соответственно.

Bloomberg отметил, что состояние богатейших людей мира за год выросло на 25 процентов ― с 4,7 до 5,9 триллиона долларов. Больше всего ― 36,5 миллиарда долларов ― заработал Бернар Арно, владеющий брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon. Он занял третье место рейтинга.

На первом месте — глава Amazon Джеф Безос, при этом за год он потерял 8,75 миллиарда долларов, на второй строчке — Билл Гейтс, который, напротив, стал богаче на 23,1 миллиарда.