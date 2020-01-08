В 2020 году у педагогов появятся новые материальные стимулы

У педагогов появятся новые материальные стимулы. Правда, только для тех, кто решится переехать в малые города и села. В январе 2020 года стартует сайт программы «Земский учитель», где будет полный список вакансий, указаны школы, где не хватает учителей, условия труда и конкретная зарплата.

Согласившиеся на переезд учителя получат по миллиону рублей, а решившиеся продолжить свою трудовую деятельность на Дальнем Востоке — по два миллиона рублей. Причем деньги можно будет тратить на любые цели.

После запуска сайта учителя смогут подать заявки. До 15 мая будут определены победители, с которыми должны заключить трудовой договор с 15 июня по 20 июля. Обещанные миллионы педагогам обещают выплатить до 1 декабря 2020 года.

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