Как в новом году будут сдавать экзамены и как учителю получить миллион

Наступление Нового года не только самый яркий и любимый праздник, но и своеобразный рубеж, разделяющий нашу жизнь на до и после. Хотя бы в смысле законодательства. 2020 год не стал исключением. Мы выяснили, к каким переменам нужно готовится российским школьникам и их педагогам.

Сначала о наболевшем: о записи в первый класс. Все школы страны не позднее 1 февраля 2020 года обязаны открыть запись в первый класс. Причем по-прежнему заявление можно подать как лично, так и в электронной форме. А значит, ночные бдения родителей перед образовательными учреждениями никто не отменял. Зачислить ребенка обязаны в течение 7 дней после подачи документов. Отказать могут только при отсутствии свободных мест.

Как и прежде преимущество получают дети, которые имеют регистрацию на территории, закрепленной за данной школой.

Появилась новая категория «льготников». Преимущество получили дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в этом образовательном учреждении. Соответствующие поправки были внесены в Семейный кодекс и закон об образовании.

При этом сестры и братья обязательно должны быть из одной семьи и жить вместе.

В 2020 году планируется утвердить новые школьные стандарты, проект которых уже одобрен советом при Минпросвещения РФ. Судя по предложенному документу, уже в начальной школе детей научат собирать и программировать роботов. Уроки информатики дополнят тем, как грамотно защищаться от вирусов. Конечно, компьютерных.

На ОБЖ школьников просветят, что такое буллинг, терроризм и какие современные формы мошенничества встречаются в интернете.

В 2020 года может появиться и национальный стандарт школьной формы. Речь идет не о фасоне, а о качестве одежды, в которой школьники вынуждены проводить целый день. Из школьной формы должна исчезнуть синтетическая подкладка, создающая «эффект скафандра» и негативно влияющая на здоровье подрастающего поколения.

После многочисленных претензий к качеству современных учебников, в министерстве наконец-то обратили внимание на эту проблему. Минпросвещения разработало новый порядок экспертизы учебников, согласно которому положительное заключение будет выдаваться изданию всего на пять лет, а экспертам придется нести персональную ответственность за свою оценку учебного «продукта». Чиновники считают, что ошибок и казусов в российских учебниках станет меньше.

В России разрешили строить пятиэтажные школы, правда, в соответствие с современными требованиями безопасности. В частности, размещать спортивные и зрительные залы можно будет только на первых двух этажах, а на верхних этажах предлагается размещать учебные помещения для старшеклассников.

По-новому будут проходить Всероссийские проверочные работы. В 2020 году они впервые вводятся для учащихся восьмых классах. К тому же меняется их расписание, которое станет «плавающим». К примеру, в четвертом классе контрольная по русскому языку может пройти с 30 марта по 3 апреля по вторникам и четвергам, а затем с 6 по 10 апреля. В пятом классе в эти же сроки придется демонстрировать знания по биологии и истории, а в седьмом школьников проверят на владение иностранными и родным языками, а также им придется продемонстрировать свои познания в биологии и обществознании.

Принципиально изменяться экзамены для девятиклассников, они станут «прикладными». Другими словами, школьников заставят продемонстрировать на практике, чему они научились. По информатике, к примеру, выпускникам могут предложить создать презентацию на компьютере, а по химии и физике провести лабораторные эксперименты. На экзамене по математике запросто могут попросить рассчитать, сколько упаковок плитки нужно приобрести, чтобы вымостить все дорожки на конкретном садовом участке с гаражом, огородом и садом.

Уменьшилось с 15 до 9 количество экзаменационных заданий по русскому языку. Для изложения теперь могут предложить тесты разных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензию, дневник.

Зато единый госэкзамен (ЕГЭ) практически не изменится. Разве что выявлять нарушителей в некоторых регионах теперь будет нейросеть — программа распознавания по лицам, не позволяющая пройти на экзамен по чужому или поддельному паспорту.

Незначительные изменения внесены в расписание ЕГЭ-2020. В первый день будет не два госэкзамена, а три — добавили информатику. Если раньше на обществознание выделялся целый день, то в 2020 году его совместили с химией. Вот утвержденное расписание:

25 мая (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);

28 мая (четверг) - русский язык;

1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно;

4 июня (четверг) - история, физика;

8 июня (понедельник) - обществознание, химия;

11 июня (четверг) - иностранные языки - письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс - биология;

15 июня (понедельник) - иностранные языки - устная часть;

16 июня (вторник) - иностранные языки - устная часть.

Для удобства выпускников Рособрнадзор планирует в 2020 году запустить сервис «Поступление в вузы онлайн», позволяющий быстро искать и сравнивать вузы, объективно оценивать шансы на поступление и подавать документы в электронном виде. В идеале время на оформление и подачу документов должно сократиться с 2-3 дней до 1 часа.

У педагогов появятся новые материальные стимулы. Правда, только для тех, кто решится переехать в малые города и села. В январе 2020 года стартует сайт программы «Земский учитель», где будет полный список вакансий, указаны школы, где не хватает учителей, условия труда и конкретная зарплата. Согласившиеся на переезд учителя получат по миллиону рублей, а решившиеся продолжить свою трудовую деятельность на Дальнем Востоке — по два миллиона рублей. Причем деньги можно будет тратить на любые цели. После запуска сайта учителя смогут подать заявки. До 15 мая будут определены победители, с которыми должны заключить трудовой договор с 15 июня по 20 июля. Обещанные миллионы педагогам обещают выплатить до 1 декабря 2020 года.