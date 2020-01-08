08 января 2020, 11:07
Соцсети: Беломорск превратился в «сплошной каток»
Гололедица замучила жителей Карелии
Жители Беломорска в соцсетях активно обсуждают состояние тротуаров в городе: по их словам, город превратился в сплошной каток.
«Сегодня решили пешком пройтись от ул. Мерецкова, 13 до православного храма. Время 15 часов. Невозможно спокойно идти! Город превратился в сплошной каток. По Банковскому мосту пришлось ползти аж двадцать минут…»
- пишет жительница города в паблике «Беломорская трибуна».
Люди, как обычно, ругают коммунальщиков и власть, те, как обычно, не реагируют.
Погодные условия этой зимой особенно способствуют появлению гололедицы на дорогах. Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске также побиты все рекорды по уличному травматизму.