С 1 января проиндексированы страховые пенсии

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента с 1 января. Их средний размер составит 16,4 тыс. руб. в месяц. Пенсии по гособеспечению, например, по старости и инвалидности, вырастут на 7 процентов с 1 апреля. В соответствии с новым механизмом индексации пенсионеры, если новая пенсия превысит прожиточный минимум, не потеряют социальные доплаты.

С 1 января отменены пособия по уходу за ребенком в размере 50 руб., которые выплачиваются до достижения им возраста трех лет. Мера была введена еще президентом Борисом Ельциным в 1994 году. Выплаты продолжат получать родители, дети которых родились до начала нового года.

С 1 января увеличивается количество семей, имеющих право на выплаты на первого или второго ребенка. Теперь для получения пособия доход каждого родителя не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе (раньше порог был установлен на уровне полутора размеров прожиточного минимума). Заявление можно подать до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полуторалетнего, как раньше.

Все подробности о вступивших в силу изменениях законов – в нашем материале.