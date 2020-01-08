Вчера в Петрозаводске завершила работу Рождественская ярмарка. За 11 дней продано 100 кг продуктов, 50 кг сувениров и других товаров. На ярмарке побывало более трёх тысяч гостей.

В последний день участников гуляний на площади Кирова ждали танцевальные флешмобы и хороводы, съемка новогоднего клипа, перетягивание рождественского каната, конкурс новогодних силачей, зимние эстафеты, новогодний «рэп-батл» и «танцевальный батл» команд взрослых и детей. Победители получили сладкие подарки.

Выступили вокальная группа «Поколение», сольные исполнители, ансамбль русской песни «Катюша», а иностранные студенты из Кубы научили петрозаводчан зажигательной зумбе. Гости праздника также смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению текстильной куклы «Рождественский ангел», росписи витражного окошка «Свет рождества…», оформлении сладкого подарка «Рождественский пряник» и увидеть цирковые номера. Для всех желающих шеф-повар Антон Калинин вновь приготовил горячий глинтвейн.

На финальной ярмарочной распродаже горожане и гости карельской столицы смогли приобрести товары от местных производителей: мороженое, сыры, молочную, мясную и рыбную продукцию, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, варенья, цукаты, травяные чаи и сборы, майонез, воду, ягоды, соления, консервы, сувениры и многое другое.

Источник: сайт Администрации Петрозаводска