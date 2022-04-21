Жительница Карелии заявила о пропаже сына-срочника на крейсере Москва

Текст: Георгий Чентемиров

23-летний житель Карелии Иван Ф., проходивший срочную службу на крейсере "Москва", пропал без вести, информации о нем нет. Об этом порталу "Петрозаводск говорит" сообщила мать бойца, жительница одного из поселков Карелии Людмила Ф.

Информацию о пропавшем моряке накануне разместила петрозаводчанка Светлана Тишкина, которая представилась сестрой молодого человека.

“Мой брат был призван на военную службу 25.06.2021 года. После курса молодого бойца по распределению попал на ракетный крейсер «Москва». Как известно, 14 апреля случилась трагедия, и крейсер затонул. Что именно произошло на крейсере, остаётся загадкой. После этого Ваня, как и многие другие срочники, числится в списке пропавших без вести… Где мой брат сейчас и что произошло — не ясно”.

О случившемся со ссылкой на Тишкину написала “Daily”. Девушка также дала комментарий изданию, сообщив, что последний раз Иван переписывался со своей матерью 10 апреля. Однако спустя некоторое время Светлана Тишкина удалила свой пост. Общаться с журналистом “ПТЗ говорит” она не стала.

Журналист сумел связаться с матерью Ивана Ф. Она действительно живет в поселке, который был указан в посте Светланы Тишкиной. Сотрудница администрации поселка подтвердила, что здесь же жил и молодой человек, и он был призван на службу летом прошлого года.

Людмила Ф. также сообщила, что ее сын проходил службу на крейсере “Москва”. Она не знает, что случилось с Иваном, и никакого понимания сути происходящего у нее нет.

"Мне в военкомате Карелии дали три телефона. По одному сказали, что сын пропал без вести. Военкомат сейчас со мной на связи, и говорят, что ищут, что мы на учете..."

Людмила утверждает, что ее сын на момент последнего разговора с нею являлся солдатом срочной службы. Были ли у него планы переходить на контракт, она не знает, но сильно в этом сомневается.

"То, что не контрактник, — это точно. Он не собирался продолжать службу. До последнего момента он ничего не подписывал и не собирался",

— сказала женщина.

“ПТЗ говорит” обратился за комментарием в военкомат Карелии. Мы попросили рассказать, почему срочник попал на корабль, участвовавший в специальной операции на Украине, и что делается для розысков матроса? Сперва представитель ведомства посоветовал корреспонденту обратиться на горячую линию Министерства обороны, предназначенную для родственников солдат. Журналист отметил, что это не имеет смысла, и попросил сотрудника военкомата предоставить нужную информацию. Однако представитель военкомата заявил, что не уполномочен давать комментарии по этим вопросам.

Напомним, инцидент с крейсером Черноморского флота “Москва” произошел 13 апреля. По версии Министерства обороны, произошла “детонация боекомплекта”, корабль получил серьёзные повреждения, а экипаж крейсера был полностью эвакуирован. Корабль пытались отбуксировать в порт Севастополь, однако 14 апреля в условиях шторма он затонул.

Возможно, Иван Ф. — не первый срочник из Карелии, предположительно оказавшийся в зоне проведения спецоперации. Ранее журналисты пытались получить у военкома Артемьева комментарий по поводу интервью с жительницей Карелии, заявившей об отправке сына-срочника на территорию Украины. Артемьев уклонился от ответа. Точно так же он поступил, когда журналисты спросили его о 21-летнем петрозаводчанине Дмитрии Ижековском, которого похоронили 19 апреля: его мать тоже говорила, будто молодой человек до последнего момента числился срочником. Комментировать эту информацию Артемьев не стал, сославшись на траур. // Фото: wikimedia.org