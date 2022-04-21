Подростки находили банковские карты и опустошали счета

Трех несовершеннолетних в Петрозаводске обвиняют в краже денег с банковских счетов, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Чужие карты они находили, а затем тратили с них деньги в магазинах. В общей сложности они потратили более 18 тысяч рублей. Сколько конкретно людей пострадало от рук юных злоумышленников, следователи не сообщили.

Подростков допросили, они признались и раскаялись. Деньги они спустили на продукты и развлечения. Уголовное дело в отношении подростков направили на рассмотрение в суд. (фото pixabay.com, mastersenaiper)